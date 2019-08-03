Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Sakarya'nın doğusu, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde, iç ve kuzeydoğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber