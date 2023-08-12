Takla atan otomobili bırakıp kaçtı

Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçit mevkiinde meydana gelen kazada, Yeni Camii istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Tarık Vural Ertürk idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan ve ağaca çarpan otomobil ters döndü. Takla atan aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.