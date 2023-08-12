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Türkiye
İHA 12.08.2023 08:37

Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Burdur’da ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
[Fotograf: İHA]

Burdur merkez Konak Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi.

Binadan çıkan dumanları gören Nuri K. ve Ümit C. yangını söndürmek için daireye girdi. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsalar da dumandan etkilenerek dışarı çıkmak zorunda kaldılar.

Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken dairede yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı ve daha sonra önce aspiratöre ardından dolaplara sıçraması sonucu büyüdüğü öğrenildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Nuri K. ve Ümit C. Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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