Haber Giriş: Kaynak: AA
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Burak K. idaresindeki otomobil, Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan ve yaralanmadığı belirlenen Burak K, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Caddede bulunan binalardaki bazı vatandaşlar, evlerinden cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekti.
Trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: trafik Kazası takla atan otomobilSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:10
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