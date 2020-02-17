Burak K. idaresindeki otomobil, Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan ve yaralanmadığı belirlenen Burak K, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Caddede bulunan binalardaki bazı vatandaşlar, evlerinden cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekti.

Trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.