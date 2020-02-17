Kar, kuvvetli yağış ve fırtına...

Türkiye, geride bıraktığımız haftayı soğuk ve yağışlı geçirdi.

Peki bu hafta yurdu nasıl bir hava bekliyor?

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, batı ve iç bölgelerde perşembe gününe kadar yağışın beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını söyledi.

Hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde artacak.

Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek.

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Doğu Anadolunun güney doğusu ile Güney Doğu Anadolunun doğusunda aralıklarla kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolunun doğusunda ise çığ riski bulunuyor." dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar artacak

Üç büyük ilde de yağış beklenmiyor.

Bu hafta Ankara'da en yüksek sıcaklık 10 derece, İstanbul'da 12 derece, İzmir'de 18 derece olacak.

Perşembe günü yeni yağışlı sistem batıdan başlayarak tüm yurtta etkili olacak.