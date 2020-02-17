Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde, 16 SAJ 23 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Keser, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser’in kullandığı otomobil takla attı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.