Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da takla attığı araçtan sağ çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, alkollü sürücü hafif şekilde yaralandı.
Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde, 16 SAJ 23 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Keser, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.
Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser’in kullandığı otomobil takla attı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Etiketler: bursa takla trafik KazasıSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 03:47
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