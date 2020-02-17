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İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adamı polis kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir kişi sahilde yürürken dengesini kaybetti ardından denize düştü. Olayı duyan polis ekipleri, denize düşen adamı kurtardı.
Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.
Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı.
Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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