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Türkiye
İHA 21.06.2026 07:47

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Bolu’da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
[Fotograf: İHA]

D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü.

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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