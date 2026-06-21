Adana’da otomobil tıra çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Hasan Yaman yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı 9 yaşındaki Muhammed Emin Yaman ve 5 yaşındaki Nefer Yaman'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Hasan Yaman ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Yaman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tanker sürücüsü A.Ç. ise polis merkezine götürüldü.