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Türkiye
AA 21.06.2026 00:59

Adana’da otomobil tıra çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Adana'da akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Adana’da otomobil tıra çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
[Fotograf: AA]

Hasan Yaman yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, emniyet şeridinde duran akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana’da otomobil tıra çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Sağlık ekipleri, yaralı 9 yaşındaki Muhammed Emin Yaman ve 5 yaşındaki Nefer Yaman'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Hasan Yaman ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Yaman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tanker sürücüsü A.Ç. ise polis merkezine götürüldü.

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Adana Trafik Kazası Akaryakıt
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