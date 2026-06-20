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Türkiye
AA 20.06.2026 22:12

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü

Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yüksekten düşerek ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kaya (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle ölen işçi sayısı 3'e yükseldi. Diğer yaralı Mustafa Olgun'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çökmüştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun, Abdullah Kaya, Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

İşçiler Sarı ve Türkoğlu kurtarılamamıştı.

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