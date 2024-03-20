Takla atan otomobil önce durağa sonra kamyonete çarptı

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yol üzerinde Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Yasin Özçelik'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı.

Takla atan otomobil, önce otobüs durağına daha sonra da binanın önünde park halinde bulunan kamyonete çarptı. Otomobil sürücüsü Yasin Özçelik kazayı yara almadan atlatırken, otobüs durağında servis bekleyen kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler bu sırada kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özçelik'i otomobilden çıkardı.

Özçelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Kendimi yola zor attım"

Kaza anında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, "Burada servis bekliyordum. Oradan araç geldi kaldırıma çarptı, takla atarak buraya geldi. Ben Allah korusun, az kalsın altında kalıyordum. Kendimi yola zor attım" dedi.