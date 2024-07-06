Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi.

Kelkit çevre yolu üzerinde Erzincan istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü İbrahim Nas, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Arife İlhan (48) ve 10 yaşındaki Ravza İlhan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Arife İlhan ve Ravza İlhan ile otomobilin sürücüsü İbrahim Nas, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.