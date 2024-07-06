Çok Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.07.2024 15:46

Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırıma çarpıp takla atan araç, kaldırımdaki kadın ve çocuğa çarptı.

Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi.

Kelkit çevre yolu üzerinde Erzincan istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü İbrahim Nas, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Takla atan araç kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğa çarptı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil o esnada kaldırımda yürüyen Arife İlhan (48) ve 10 yaşındaki Ravza İlhan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Arife İlhan ve Ravza İlhan ile otomobilin sürücüsü İbrahim Nas, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Gümüşhane Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
Macaristan Başbakanı: Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunu 'siyasi deprem'
16:35
Erzurum ve Artvin için sağanak uyarısı
16:28
Paraşüt tutkunları Eskişehir'de buluştu
16:20
Şırnak'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
15:44
Trabzon Havalimanı'nı yılın ilk yarısında 1,5 milyonu aşkın yolcu kullandı
15:42
Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor
Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Milli Takım'a mesaj var
Mehmetçik'ten Milli Takım'a mesaj var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ