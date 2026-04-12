Parçalı Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2026 01:19

Suudi Arabistan’da şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara

Suudi Arabistan’da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle başkent Riyad ile bazı bölgelerde eğitime bir gün ara verildi.

Suudi Arabistan'da şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara
[Fotoğraf: Arşiv]

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte etkili olan yağışların sabah saatlerine kadar süreceğini ve ardından kademeli olarak azalmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, yer yer şiddetli yağışların görüldüğüne dikkati çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Riyad’ın çeşitli bölgelerinde ani sel baskınları ve yoğun yağışın etkili olduğu görüldü.

Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı uyarıda, Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı kesimlerinde etkili olan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-İhbariye ise 12 Nisan Pazar günü ülke genelinde çok sayıda okul ve üniversitede eğitime ara verildiğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde salı gününe kadar orta ve yer yer şiddetli yağışların etkili olmasının beklendiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Sağanak Sel Suudi Arabistan Yağış
Sıradaki Haber
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin test sonucu belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:41
İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı
02:27
İran medyası: İslamabad'daki görüşmeler devam edecek
01:28
İran: Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemi geçişi girişimlerine sert karşılık verilecek
00:55
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin test sonucu belli oldu
01:07
ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz
02:23
Bakanlardan ve siyasilerden soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
FOTO FOKUS
Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'da mobilya deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ