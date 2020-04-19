Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Sultangazi'de denetimlerini artıran polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, geldikleri adreste marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü. Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı. Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polis, şahsa ne aldığını, neden dışarı çıktığını sordu.

Şahıs da süt almak için dışarı çıktığını söyledi. Market sahibinin akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı ortaya çıktı.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.