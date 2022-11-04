Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Sürpriz yumurta"dan uyuşturucu çıktı
Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş sürpriz yumurtada 59 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Konya Uyuşturucu Narkotik
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