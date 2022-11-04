Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış buz kesti: Termometreler eksi 10'u gördü
[Fotograf: İHA]
Hava sıcaklığının eksiye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesi buz kesti, araçların camları buz tuttu, dereler dondu. Kentte gece saatlerinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü.
Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşların soğukla imtihanı başladı.
Araçlarının camları buz tutan vatandaşlar sabah erken saatlerde araçlarını çalıştırarak ısıtırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
[Fotoğraf: İHA]
İlçede soğuk hava nedeniyle dereler de buz tuttu.
Kentte sıcaklık gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kars
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