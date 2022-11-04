Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
[AA (Arşiv)]
Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, aparat ve düzenekler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çıralı, Olimpos ve Göynük'teki turizm bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği "Kemer Narko" operasyonundaki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, aparat ve düzenekler ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 23 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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