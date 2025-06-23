Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2025 12:44

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
[Fotograf: AA]

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Kahraman, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Kahraman, "Suriye'ye dönmek için okulların tatil olmasını bekliyorduk. Okullar da bitti, çocuklar karnelerini aldı ve ülkemize dönüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de arkadaşlarını ve ortamını sevdiğini ifade eden 12 yaşındaki Yusuf Kahraman ise, "Karnemi aldım, 4 yıl eğitim gördüm burada. Karnem çok iyi. Artık ülkemde eğitime devam edeceğim. Savaş bitti, ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun bize kapılarını açtı." şeklinde konuştu.

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getiren 11 yaşındaki Nisan Vaiz de "Savaş bitti ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 4 yıl okudum ve karnemi aldım. Artık Suriye'de okula devam edeceğim. Türkiye'yi çok sevdim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Suriyeli Sığınmacı
Sıradaki Haber
Durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait mezar steli çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
İsrail basını: İsrail ordusu Fordo'ya giden yolu ve giriş-çıkışlarını vurdu
13:28
Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza
13:22
Kremlin Sözcüsü Peskov: Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı
13:22
Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre
13:04
UAEA Yönetim Kurulu, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması üzerine olağanüstü toplandı
12:57
22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır
Yoroz Kent Ormanı seyir terası ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu
Yoroz Kent Ormanı seyir terası ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu
FOTO FOKUS
Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre
Terörsüz Türkiye'nin örnek şehri: Cizre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ