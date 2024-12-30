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Türkiye
AA 30.12.2024 16:12

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Taha Atat, "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. 11 yıldır ailemi görmedim. Türkiye'de çok iyi insanlarla karşılaştım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize destek çıktılar" dedi.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Fatıma Zehra Celati de Türkiye'de okula gittiğini, eğitimine Suriye'de devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

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