Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Taha Atat, "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. 11 yıldır ailemi görmedim. Türkiye'de çok iyi insanlarla karşılaştım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize destek çıktılar" dedi.

Fatıma Zehra Celati de Türkiye'de okula gittiğini, eğitimine Suriye'de devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.