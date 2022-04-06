Çöpten kağıt topluyordu... İçinde 8 bin 500 lira ve cep telefonu olan bir paket buldu. Hiç düşünmeden polise koştu...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli Hüseyin el Hammud, örnek davranışıyla takdir topladı.

"En yakın karakola teslim ettim"

Hammud, "Kağıt toplarken bir paketin içinde para ve telefon olduğunu gördüm. Paketin dolu olduğunu görünce en yakın karakola teslim ettim" dedi.

Polis bulunan telefondan paketin sahibi Seyfi Ertürk'e ulaştı. Paketi teslim almaya giden Ertürk, kağıt toplayıcısı Hüseyin el Hammud'a teşekkür etti.

"Allah senden razı olsun"

Ertürk, "Allah razı olsun senden. Tabii ki bu karşılıksız kalmayacak. Bu örnek davranışını dünya duysun, görsün, bilsin. İşte insan, işte örnek. Rabbim bizi de aynı kefede koysun inşallah" açıklamasını yaptı.

Seyfi Ertürk'ün bir ödeme yapmak için para tedarik ettiği ve paraları koyduğu paketi yolda düşürdüğü öğrenildi.

