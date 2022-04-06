Belediye ekiplerince İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı dikmek için kazı çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu.

Osmanlı dönemine ait olabilir

Yapılan incelemece, içinde taş duvar kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede inceleme yapıyor.