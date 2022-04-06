Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da bayrak direği kazısında sarnıç çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da bulunan İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.
Belediye ekiplerince İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı dikmek için kazı çalışması başlatıldı.
Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu.
Osmanlı dönemine ait olabilir
Yapılan incelemece, içinde taş duvar kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede inceleme yapıyor.
Son Haberler
- 15:49
- 15:46
- 15:36
- 16:00
- 15:17
Sıradaki Haber
Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz