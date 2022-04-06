Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir kaz aldı. Biraz vakit geçirince ona bağlandı. Kesmeye kıyamadığı kaz, can dostu oldu.

Onunla beraber vakit geçiren Zehir, "Bir hafta dursun dedim. Bakalım dedik. Arkamızdan ayrılmadı. Her zaman yanımda her gün sabah akşam. Bensiz duramıyor. Elim varmaz kesmeye kıyamam buna. Onu gördüğüm zaman içim gidiyor" diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Zehir kazına Paşa ismini koydu. Paşa sahibinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yürüyerek, koşarak ya da uçarak onu takip ediyor.

Mustafa Zehir, "Onunla beraber tarlaya gidiyorum. Dereye, çaya gidiyoruz. Yüzüyoruz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. Yanımdan ayrılmıyor" dedi.

Sevimli kaz Paşa'yı sahibinin kullandığı aracın yanında uçarken görenler hayretlerini gizleyemiyor.