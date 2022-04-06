Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Arkadaşlarıyla D-400 kara yolunda yürüyen Türkan Tekin'in ayağı beton mazgala sıkıştı.
Tekin, kendisi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen ayağını mazgaldan çıkaramayınca yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye, karayolları, polis, belediye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan çalışmaların ardından Tekin'in ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Tekin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Ambulans
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