Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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