Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat
12 Haziran 2019 Çarşamba 03:36 - Son Güncelleme 12 Haziran 2019 Çarşamba 03:41
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyunu gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askere selam verdi.
Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
Kaynak: İHA
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