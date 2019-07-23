Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural 29 Nisan gecesi takım arkadaşlarıyla bindikleri minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti.
Alanyasporlu iki futbolcu da kazada yaralanmıştı.
Olayın ardından Minibüs sürücüsü hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, tek kusurun minibüs sürücüsünde olduğu ifade edildi.
minibüs sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi,, kaza esnasında araçta bulunan 4 alanyasporlu futbolcu sürücüden şikayetçi olmadı.
Davanın İlk duruşması 27 Ağustos´ta Alanya 1´nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Kaynak: TRT Haber