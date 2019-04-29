Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Çek futbolcu Josef Sural yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavileri sürüyor.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kaza şoförlerin uyuması sonucu meydana geldi"

Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.

Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. 6 futbolcudan kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok."

Kaynak: AA