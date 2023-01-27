Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultangazi'de gecekonduda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
İstanbul Sultangazi'de gecekonduda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Zübeydehanım Mahallesi 1464. Sokak'taki tek katlı gecekonduda sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki gecekonduya da sıçradı.
Elektrik kablolarının zarar görmesinden dolayı zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırılırken diğer 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangında gecekondularda büyük çapta hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
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