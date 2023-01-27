Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta 500 metrekare büyüklüğündeki 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın başladığında içerde olan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, emniyet görevlileri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.