Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güngören'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Güngören'de 2 katlı plastik ve hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Erkaya Sokak'ta 500 metrekare büyüklüğündeki 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın başladığında içerde olan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, emniyet görevlileri de güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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