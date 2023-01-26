Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 22:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 3 katlı apartmanda yangın: Bina boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Binadaki vatandaşlar da ekipler tarafından tahliye edildi.
Yangın, Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi Kanarya Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederken binadaki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.
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