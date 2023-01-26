Yangın, Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi Kanarya Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederken binadaki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.