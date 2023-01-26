Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.



Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü. Diğer metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından yoğunluk normale döndü.