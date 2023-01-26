Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 22:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da metrobüs arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı
İstanbul Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana geldi.
Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.
Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü. Diğer metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.
Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu.
Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından yoğunluk normale döndü.
Etiketler: İstanbul
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