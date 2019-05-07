İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Fatih Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar organizasyonunda binlerce kişi orucunu Sultanahmet Meydanı'nda açtı.

İftardan önce meydanda mehteran takımı bir konser icra ederken, sonrasında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin de katıldığı iftar programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası vatandaşların ve yerli ve yabancı turistlerin yanısıra şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı iftar öncesi mehter takımı konser verdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yemek duasının ardından konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yaptığı kısa selamlama konuşmasında, alemlere yol gösterici ve rahmet olan kutsal kitabımız Kuranı Kerimin nazil olduğu ay olan Ramazan ayının inananlar için kutsal bir ay olduğunu söyledi.

Nefsi terbiye eden ve kendimizi başkalarının yerine koymayı öğreten orucun bu aya farz kılındığını hatırlatan Turan, "aslında sözlük anlamı ile günahlardan sakınmak, nefsi meylettiği şeylerden alı koymak olan orucun dinimizdeki karşılığı ise nefse hakim olmaktır" diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımcılara hitaben kısa birer selamlama konuşması yaptığı İftara, Fatih Kaymakamı Kaan Peker de katıldı.

Öte yandan, iftar öncesi İstanbulluların Ramazan ayının ilk orucunu açmak için Sultanahmet Meydanı'na akın ettiği görüldü. Yer bulamayanların çimlerin üstünde iftar yaptığı meydanda Sultanahmet Camiindeki yoğunlukta dikkat çekti.

Kaynak: AA