Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in 95'inci doğum günü dolayısıyla, Isparta'daki İslamköy Çalcatepe'de tören düzenlendi.

Anıt mezarı başında yapılan anma törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Ali Nail Erdem ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Aydın Özer, Mehmet Göker, Hasan Subaşı, Demirel'in manevi kızı ve doktoru Aylin Cesur, Ali Orkun Ercengiz, Demirel ailesini temsilen iş insanı Nihan Demirel Atasagun'un yanı sıra, çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener telgraf gönderdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı, 20 yıl boyunca Demirel'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan Aylin Cesur yaptı.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Süleyman Demirel'in sadece Türk dünyasının değil, Azerbaycan'ın da gerçek bir dostu olduğunu, Azerbaycan halkının kendisini saygıyla andığını belirtti.

Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi.

Kaynak: DHA