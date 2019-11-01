Giresun'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında heyelanın sürüklediği toprak birikintisinin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Trabzon'dan Giresun istikaemetine giden bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinden geçişi sırasında heyelan meydana geldi.

Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Bu araca arkadan gelen başka bir araç daha çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA, İHA