Türkiye
Bursa'da 10 araç birbirine girdi: 4 yaralı01 Kasım 2019 Cuma 14:29 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:43
Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sis ve yağışın etkili olduğu Bursa-İnegöl kara yolunun Gölbaşı mevkiinde Bursa yönüne giden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: zincirleme trafik kazası bursa