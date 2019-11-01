Türkiye

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

01 Kasım 2019 Cuma 14:22 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:36

Diyarbakır'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.