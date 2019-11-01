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Batı Karadeniz'de dalga boyu 5 metreyi buldu01 Kasım 2019 Cuma 14:52 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:55
Batı Karadeniz'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Denizde 5 metre boyunda dalgaya sebep olan fırtına yüzünden açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü görevlileri, fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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