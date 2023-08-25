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Türkiye
AA 25.08.2023 09:14

Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı

İstanbul’da en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Başakşehir’in Şamlar Mahallesi’nde bulunan Şamlar Barajı’ndaki su sıcak havaların ve kuraklığın etkisiyle çekilince yüzyıllar öncesine ait yerleşkeler ve köy mezarlığı ortaya çıktı.

Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

İstanbul Başakşehir'de bulunan ve 2013 yılında köy statüsünden çıkarılarak mahalle olan Şamlar Mahallesi’nin bir kısmı 1996 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı’nın doldurulmasıyla sular altında kaldı.

Köyün eski yerleşkesinin su altında kalacağını bilen köy sakinleri, mezarlıkta bulunan cenazelerini başka mezarlıklara defin ederken bazı mezarlıklar ise bırakıldı.

Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı

Yerleşkenin tamamen sular altında kalmasıyla birlikte 27 yıldır baraj olarak görünen noktanın altında eski Şamlar Köyü olduğu biliniyor.

İstanbul’da bu yıl artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle birçok baraj kuruma noktasına gelerek su seviyesi düştü. Sazlıdere Barajı’nın da su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 15,4 seviyesine geriledi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte tarihi Şamlar Köyü de gün yüzüne çıktı.

Suyun çekilmesiyle, yüzyıllar öncesinde yapılmış tarihi mezarlığın giriş kapısı, çevresinde örtülü olan duvarlar ve içeride bulunan onlarca mezarlık görüldü. 

Sular çekildi, asırlık mezar ortaya çıktı

Doğma büyüme Şamlar Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Mahir Gönen, şöyle konuştu:

“Benim dedelerim atalarım da buralı. Ben o mezarlıkta dedemin babaannesine ait mezar taşı bulmuştum. 1854 yılında vefat etmiş. Biz o taşta yazılanları okuyamadık tabi bilen birine gösterip öyle anlamıştık ne olduğunu. Şamlar Köyü ismini Şam’ın bir beldesinden alıyor, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fetih ettiği zaman Şam’dan gelenler oraya yerleşmişler ve ilk yerleşkesi öyle olmuş, ismi de öyle geliyor.

Şu an sular altında kalan yer büyük bir mahalleydi önceden. Su çekilince meydana çıktı tekrardan. Benim babam, babaannem, dedem bütün büyüklerim o mezarlıktaydı biz sonradan nakil ettik."

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