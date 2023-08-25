Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2023 09:12

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle 8 ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle 8 ev boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

ETİKETLER
Rize Sağanak Heyelan Hava Durumu
Sıradaki Haber
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Bursa'da aranan 44 kişi yakalandı
09:53
Faiz artışı yatırımcılar ile dünya basınında olumlu karşılandı
09:44
Korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin lira destek yapıldı
09:47
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
09:38
TCMB, 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti
09:35
Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Adana'da yanan alanlar yeşermeye devam ediyor
Adana'da yanan alanlar yeşermeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
Dinamitle patlatılan 16 katlı rezidans yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ