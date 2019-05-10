İstanbul Mali Şube Ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti.

Fon hesapları üzerinden vatandaşları ve bankaları dolandıran 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul, İzmir, Tokat ve Adana'da birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 34 şahıstan 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında, yurt dışından getirilen fonlar aracılığıyla çeşitli projelerin hayata geçirilmesi vaadiyle 50 hesaba 86 milyon lira yatırıldığı, bu hesaplardaki paraların da hesap sahiplerinin haberi olmadan sahte evraklar düzenlenerek ve bazı banka çalışanları kullanılarak çekildiği ve suç örgütü üyelerine aktarıldığı iddia ediliyor.

Hesaplarından para çekilen 40 banka müşterisi mağdur oldu. Operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber