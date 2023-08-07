Su miktarı azaldı, 325 ton alabalık öldü

Gürpınar'da bulunan 2 alabalık tesisinde, su miktarının azalması sonucu oksijensiz kalan 325 ton alabalık öldü.

Ölen balıklar toprağa gömüldü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu.

90 ton balığın öldüğü tesisin sahibi Reşit Yılmaz, "Her yıl 100 ton alabalık üretimi yapılıyor. Bu yıl havuzlara kaynak sudan gelen suyun azalması nedeniyle, son zamanlarda 90 ton balığımız öldü. Şu an sadece 10 ton balık kalmış. Su olmazsa tesisi kapatmak zorunda kalacağız. Ölen balıkların ağızlarının açık olduğunu ve oksijensizlikten öldüğünü bize söylediler. İlçedeki 4 alabalık tesisinden 3'ü kapandı. Böyle giderse ben de kapatmak zorunda kalacağım" dedi.

"Kapanma noktasına gelmiş durumdayız"

235 ton balığın öldüğü tesisin sorumlusu Veysel Yücel ise "Şu an elimizde yaklaşık 5 ton balık var. Diğer balıklarımızın hepsi öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelip, burada numune alıp, Elazığ'a gönderdiler. Gelen raporda balıkların oksijensizlikten öldüğü belirlendi. Bundan sonra elimizdeki balığı bitirmeye çalışıyoruz. Daha önce Van ve çevre illere balık gönderiyorduk. Şu an kapanma noktasına gelmiş durumdayız. Daha önce 50 havuzumuz vardı, şu an bu sayı 5'e düştü. Yetkililerin buna bir çare bulunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.