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Türkiye
DHA 07.08.2023 16:18

Ayılar kampçıların çadırını parçaladı: O anlar kamerada

Nemrut Krater Gölü çevresine kampçıların kurduğu çadıra saldıran bir ayı ile yavruları kamera ile görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü çevresinde kampçıların çadırına gece saatlerinde gelen bir ayı ile 2 yavrusu çadırı parçaladı. O anlar, bölgede gökyüzü gözlemleyen BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in kamerasına yansıdı.

"Ayıların içinde en tehlikesi; anne ayılardır"

İlk kez böyle bir korku yaşadığını, uzun yıllardır bölgede hem doğa hem de hayvanlara ilişkin gözlem yaptığını aktaran Dr. Önen, ayıların doğal yaşam alanlarının işgal edildiğini belirtti. Dr. Önen, "Yakın zamanda gökyüzünü gözlemlerken çok trajik bir olaya tanık oldum. Anne ve yavru ayılar turistlerin olduğu çadırın etrafında dönüp, keşif yapmaktaydı. Daha sonra bir anda anne ayı önce kokladı sonra üstüne çıkıp, çadırı parçaladı. Muhtemelen turistlerin burada yemek pişirmesi sonucunda çadırın içinde bir koku kalmış. Ayı da yemek olduğunu zannederek, çadırın üzerine atlıyor. İlk başta ne olduğuna anlam veremedim. Tuhaf karşıladım biraz da korktum. Çünkü ayıların içinde en tehlikesi anne ayılardır. Daha sonra olabildiğince bağırarak, ses çıkararak, ayıyı oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Çadırların bir kısmında insan vardı, bir kısmında yoktu. Özellikle saldırdığı çadırın içinde insan olmaması bizim için çok sevindirici oldu" dedi.

"Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar"

Bölgede insan sayısının artması ile ayıların beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini anlatan Dr. Önen, "Doğal ortamlarda kendi besin kaynaklarını bulabiliyorlar. Fakat insanlar bazen çuvallar ile erzak döküyor. İyilik yaptıklarını zannediyorlar ama bu bir iyilik değil. Çünkü ayılar kendi tabiatında avlanmayı öğrenmelidir. Böyle olunca hazıra doğru bir eğilim oluyor. Normalde bu tip doğal ortamlarda pek piknikleri önermiyoruz. Zaten şehir içinde piknik alanları bir hayli var. Bu alanlar, doğadaki canlılar için elzemdir. İnsanlar, burada günübirlik gezip gidebilir. Zaten buralar mesire alanları değil. Özellikle piknik yapmayı pek önermiyorum ama yapacak insanlar da atıklarını sağa-sola bırakmasın. Atıklarını alsınlar kendileri ile beraber götürsünler. Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar" diye konuştu. 

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