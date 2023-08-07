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Türkiye
AA 07.08.2023 15:08

Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7 gün 24 saat en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Ekipler, Çüngüş'ün Geçit ve İbikkaya mahalle yolunda 13,5 kilometre, Çermik'in Bayrak Mahallesi'nde ise 9 kilometre 1. kat sathi kaplama yaptı.

Bismil'in Safari ve Sarı mahalleleri yolunda 4 kilometre 1. kat sathi kaplama gerçekleştiren ekipler, Silvan'ın Duru-Meydan-Sarıgül mahalle yollarında 8, Akçayır ve Boyacı mahalle yollarında 4,2, Sarıgül ve Boyacı mahalle yollarında ise 4,8 kilometre 1. kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

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