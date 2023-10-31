Su kuyusu sondajından çıkan gaz TPAO ekiplerince incelendi

Mahallede meyve ağaçlarının sulanması için başlatılan çalışmada yaklaşık 135 metre derinliğe inildiğinde sondaj bacasından gaz gelmeye başladığı iddia edildi.

Mahalle muhtarı Ali Altıntaş, alanda inceleme yapılması için durumu yetkililere bildirdi. TPAO görevlileri söz konusu alanda inceleme yaparak, sondaj bacasında ölçüm yaptı.

"Kötü bir kokusu da var"

Altıntaş, bir haftadır sondaj bacasından gaz geldiğini söyledi. TPAO görevlilerinin alanda ölçüm yaptıklarını belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"6-7 gündür bu şekilde gaz geliyor. Kötü bir kokusu da var. Biz bunun kesilmediğini görünce durumu ilettik. Ekipler gerekli çalışmaları yaptı. Gazın ne olduğu yapılan çalışmalar sonucu belli olacak. Birkaç gün sonra kesilecek mi veya hep böyle devam mı edecek? Bilmiyoruz. Burada gerekli önlemlerin alınması gerekiyor."