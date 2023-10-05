Su almak için gitti ayağını kırdı, 5 gün kurtarılmayı bekledi

1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi’nde ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce ayağıya yuvarlandı.

Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.

[Fotoğraf: DHA]

5 gün kurtarılmayı bekledi

5 gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K’nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R. K. ‘ya ilk müdahaleyi yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığı için Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan R. K. ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.