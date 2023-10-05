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Türkiye
DHA 05.10.2023 14:32

Rize'de metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

Rize'de sağanak sonrası yaşanan taşkın ve heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışmalarına başlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen bir yağışla karşı karşıya kaldık. Afet sonrası ihtiyaçları ve hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz" dedi.

Rize'de metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

Doğu Karadeniz'i etkisi altında alan sağanak, Rize'de taşkın, heyelan ile Rize-Güneysu kara yolunda çökmeye neden oldu.

Metrekareye önceki gün yer yer 200 kilogram yağış düşen bölgede dereler taşarken, yamaçtan kopan toprak ve kayalar yolları ulaşıma kapattı.

53 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, 3 ev heyelan riskine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatan ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

AFAD ekipleri, heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak tespitlerini sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çöken yolda çalışmalar sürüyor

Kentte etkili olan sağanak sonrası Rize-Güneysu kara yolunun 3’üncü kilometresinde çökme meydana geldi.

8 metre derinliğinde çukur oluşurken, yol ulaşıma kapandı. Ekipler, çöken yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları'na bağlı iş makineleri ile çalışma yapılan yolun kısa sürede ulaşıma açılması planlanıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen bir yağışla karşı karşıya kaldık"

​Tunca beldesinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Tunca Belediye Başkanı ile yetkililerden bilgi aldı.

Vali Baydaş şu bilgileri paylaştı:

"İlimizin, özellikle doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere, yer yer şiddetini artıran, hatta bazı bölgelerde metrekareye 200 kilogramın üzerinde düşen bir yağışla karşı karşıya kaldık. Yağış geçiş dönemlerindeyiz. 2 gündür teyakkuzda takip ediyorduk. Kaymakamlarımız, belediye sınırlarında belediye başkanlarımız, DSİ, AFAD, Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimiz sahada. Sevindirici olan şey; can kaybının olmaması. Sahada gayret gösteren bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Afet sonrası ihtiyaçları ve hasar olan yerleri hemen tespit edeceğiz. Süratle bu tespitlerin iyileştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz."

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Rize Sağanak Heyelan AFAD
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