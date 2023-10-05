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Türkiye
AA 05.10.2023 14:21

Edirne'de sulama kanalında yüzlerce balık ölü bulundu

Edirne'de sulama kanalında oksijensiz kalan çok sayıda balık öldü.

Edirne'de sulama kanalında yüzlerce balık ölü bulundu

Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifince kullanılan sulama kanalının terfi havuzundaki balıkların yüzeyde hareketsiz durduğunu görenler, durumu DSİ. 111. Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bazı vatandaşların balıkların yemesi için havuza ekmek attıkları görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Havuza gelerek inceleme yapan yetkililer, ölen balıkların temizlenmesi için sulama kanalını işleten kooperatife talimat verdi.

Yetkililer, Meriç Nehri'nden pompayla çekilen suyla kanala ulaşan balıkların, su seviyesinin düşmesiyle terfi havuzunda toplandıklarını, su akışının durmasıyla da oksijensiz kalarak öldüklerini aktardı.

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