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Stadyum tribününde uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Stadyum tribününde uyuşturucu ele geçirildi

Adana Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu sokakları ve eşkallerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın dibi ile Güney Park Stadyumu'nun tribününde 336 gram esrar buldu. Ayrıca ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Adana, uyuşturucu
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