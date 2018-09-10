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İstanbul’da çöken yol trafik yoğunluğuna sebep oldu

İstanbul Fatih’teki bir caddede, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle cadde civarında trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbulda çöken yol trafik yoğunluğuna sebep oldu

Alınan bilgiye göre, Fatih Küçük Langa Caddesi Samatya istikametindeki yolda, dünkü aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu durum cadde civarında trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Bu arada, yolun çöktüğünü bilmeden caddeye giren 2 tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre yolda mahsur kalan araçlar, büyük uğraşlar sonucunda manevra yaparak caddeden çıkmayı başardı.

Çökme nedeniyle kanalizasyon borularının da hasar gördüğü yolda, İSKİ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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