Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Spora gidiyorum" dedi, çantasından 25 kilogram uyuşturucu çıktı
Diyarbakır'da polisin durduğu sürücünün spor çantasında 25 kilogram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadelede görev alan motosikletli yunus timlerince oluşturulan Narkomotor timleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli S.Ç'yi aracıyla durdurdu.
"Spora gidiyorum" diyen S.Ç'nin şüpheli davranışları üzerine araçta arama yapan ekipler, spor çantası içerisinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ç'nin suçunu itiraf etmesi üzerine "Abaküs" adıyla operasyon başlatıldı.
Operasyonda şüpheliler A.Ü, S.T, V.A. ve S.K. gözaltına alındı, çok sayıda kenevir kökü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu Narkotik
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